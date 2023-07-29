«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.99.

«2-й тур РПЛ открывается матчем в Самаре. «Крылья Советов» против московского «Динамо». Не совсем понятно, сыграет Арсен Захарян у себя на родине или не сыграет. Но и без Арсена Захаряна у «Динамо» в принципе есть кому атаковать. Есть вопросы по балансу в игре. У динамовцев было много изменений в кубковом матче с «Пари НН». Пока Личка не может одержать победу в официальной игре. Найти баланс — первостепенная задача для чешского специалиста и его новой команды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Крылья», как всегда, лихо играют в атаку, много создают, но мало забивают. И матч с «Балтикой» — тому лишнее подтверждение. В обороне у «Крыльев» есть проблемы: три мяча от дебютанта РПЛ, пропущенные за тайм — это многовато.

Несмотря на то, что изменения в составе у «Крыльев» были серьёзные, я думаю, что игра должна получиться хорошая, весёлая. «Крылья» с «Динамо» по весне играли несколько матчей подряд, и мы помним, что динамовцы с Йокановичем с большим трудом справлялись с самарцами. Почти каждый матч был с вариантом «обе забьют».

Здесь, я думаю, он тоже вполне может сыграть. Но так как и у тех, и у других есть проблемы в обороне, присутствуют индивидуальные ошибки, отсутствие баланса, думаю, на варианте «обе забьют» вряд ли стоит останавливаться. Я бы взял комбо – «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1,99. Мне эту игру комментировать. Жду хороший, результативный матч в Самаре», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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