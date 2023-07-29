«Урал» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Пари НН» во 2-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Урала» за 2.14.

«Урал» у себя дома будет принимать «Пари НН». «Урал» проиграл в кубковом матче «Локомотиву», но очень неплохо смотрелся, особенно в первые 20-25 минут, забил красивый гол (во втором матче подряд отличился Аюпов), как всегда, были опасны стандарты в исполнении «Урала», но «Локомотив» игру перевернул и в целом одержал заслуженную победу. Но «Урал» смотрелся достойно, как и в матче с ЦСКА в чемпионате, где екатеринбуржцам снова помогли стандарты — и угловой после ошибки Игоря Акинфеева, и пенальти на ровном месте получили. Хоть и отсутствуют у «Урала» некоторые ведущие игроки, всё равно обойма очень приличная, плюс играют дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пари НН» пока себя ещё ищет, хоть и были положительные эмоции после победы над «Динамо» в Кубке России в серии пенальти, с «Зенитом» большую часть матча неплохо смотрелся. Но в атаке всё равно к нижегородцам пока есть вопросы. Я думаю, что если «Урал» сыграет грамотно в три центральных защитника, как сейчас действует команда Гончаренко, то свои шансы на стандартах обязательно екатеринбуржцы получат. Плюс это домашняя встреча.

Я думаю, что «Урал» здесь фаворит. И, как мне кажется, стоит сыграть именно от екатеринбуржцев. Победа «Урала» в этом матче за хороший коэффициент 2.14», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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