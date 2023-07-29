«Урал» — «Пари НН»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Пари НН».

Ставка: ничья за 3.35.

«Во 2-м туре РПЛ нас ждёт встреча «Урала» и «Пари НН». Не вижу тут очевидного фаворита. Обе команды достаточно неплохо для своего уровня стартовали в новом сезоне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Урал» удивил всех в 1-м туре РПЛ, обыграв ЦСКА. Очень хорошо смотрелись екатеринбуржцы, особенно в обороне — 2:1. Затем в Кубке команда Гончаренко встречалась с другим сложным соперником, которому в равной игре уже уступила — 1:2 с «Локомотивом». Учитывая серию без поражений, которая была у «Урала» в середине прошлого сезона, возможно, сейчас от него тоже стоит ждать неплохих матчей.

А вот «Пари НН» ожидаемо потерял очки в 1-м туре РПЛ. Ведь команде противостоял «Зенит» — 0:2 без шансов. В Кубке России через пару дней нижегородцы уже победили. Причём обыграть им удалось «Динамо». Правда, матч был равным — соперники выявляли победителя по серии пенальти. Но в итоге «Пари НН» выиграл 2:1.

Думаю, «Урал» в других условиях победил бы тут. Однако клуб провёл два тяжёлых матча за неделю. У «Пари НН», конечно, тоже лёгких игр не было. Но сейчас гости могут заработать очки, я считаю. Поставлю тут на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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