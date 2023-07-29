«Крылья Советов» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Самаре

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» за 2.90.
«Крылья Советов» и «Динамо» встретятся во 2-м туре чемпионата России. Московский клуб провалил старт сезона — пока он только уступал. Но я не думаю, что сейчас мы станем свидетелями третьей неудачи команды.
Нельзя сказать, что «Динамо» не повезло с соперниками на старте сезона. В РПЛ клуб играл с «Краснодаром», с которым они сейчас явно претендуют на примерно одни позиции в таблице. Однако команда Лички проиграла, пропустив три мяча — 1:3. Затем у бело-голубых был шанс исправиться в Кубке России, где был подходящий соперник в лице «Пари НН». Однако и там «Динамо» не добилось успеха, проиграв в серии пенальти.
А вот «Крылья Советов» довольно неплохо стартовали в новом сезоне. Сперва клуб обыграл крепкий «Ахмат», который в прошлом сезоне намного лучше показывал себя в РПЛ — 2:1. Но затем была осечка в Кубке с «Балтикой». Самарцы не выдержали все 90 минут игры, пропустив сразу три мяча во втором тайме — 2:3.
Я всё-таки не думаю, что «Динамо» тут уступит. Да, пока клуб только проигрывал, но всё-таки класс игроков у бело-голубых остаётся достаточно высоким. В этом противостоянии коллектив обязан прервать серию неудач. Выбираю ставку — победа «Динамо», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 8.41.
«Динамо» заинтересовано в подписании полузащитника «Бенфики» Шикинью.
Сычёв: рискну предположить, что в новом сезоне РПЛ будет новый чемпион.
Бекхэм показал фото с совместного ужина с Месси и Бускетсом.
- 29 июля 2023
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 28 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00