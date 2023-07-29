«Крылья Советов» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Самаре

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.90.

«Крылья Советов» и «Динамо» встретятся во 2-м туре чемпионата России. Московский клуб провалил старт сезона — пока он только уступал. Но я не думаю, что сейчас мы станем свидетелями третьей неудачи команды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нельзя сказать, что «Динамо» не повезло с соперниками на старте сезона. В РПЛ клуб играл с «Краснодаром», с которым они сейчас явно претендуют на примерно одни позиции в таблице. Однако команда Лички проиграла, пропустив три мяча — 1:3. Затем у бело-голубых был шанс исправиться в Кубке России, где был подходящий соперник в лице «Пари НН». Однако и там «Динамо» не добилось успеха, проиграв в серии пенальти.

А вот «Крылья Советов» довольно неплохо стартовали в новом сезоне. Сперва клуб обыграл крепкий «Ахмат», который в прошлом сезоне намного лучше показывал себя в РПЛ — 2:1. Но затем была осечка в Кубке с «Балтикой». Самарцы не выдержали все 90 минут игры, пропустив сразу три мяча во втором тайме — 2:3.

Я всё-таки не думаю, что «Динамо» тут уступит. Да, пока клуб только проигрывал, но всё-таки класс игроков у бело-голубых остаётся достаточно высоким. В этом противостоянии коллектив обязан прервать серию неудач. Выбираю ставку — победа «Динамо», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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