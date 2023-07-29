«Крылья Советов» — «Динамо»: ставка Романа Павлюченко на матч 2-го тура РПЛ 29 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.38.

«Крылья Советов» и «Динамо» встретятся во 2-м туре РПЛ. Для меня тут московская команда не является фаворитом. Я верю в победу самарцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Крылья Советов» довольно неплохо стартовали в РПЛ. Клуб играл с сильными противником — «Ахматом». И подопечные Осинькина смогли переиграть соперника со счетом 2:1. Весьма неплохо смотрелись «Крылья». Правда, затем в Кубке команда потерпела неудачу с «Балтикой». Большую часть встречи самарцы вели в счете, но калининградцы смогли поймать противника на ошибках и победить со счётом 3:2.

«Динамо» же провалило старт сезона — пока разочаровывает клуб. Сперва он ничего особо не смог показать в 1-м туре РПЛ с «Краснодаром» — проиграл ему 1:3. Тоже не обошлось без результативных ошибок у бело-голубых. Затем многие ожидали успеха подопечных Лички в игре с «Пари НН» в Кубке, но и там команду ждала неудача — 1:2.

Несмотря на поражение в Кубке России от «Балтики», я все равно считаю «Крылья Советов» тут фаворитами. Помогут команде и домашние трибуны. «Динамо» пока выступает не так уверенно — вряд ли гостям удастся выиграть. Моя ставка — победа «Крыльев Советов», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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