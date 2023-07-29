«Ростов» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Ростов» и «Зенит» сыграют во 2-м туре РПЛ. У питерцев сейчас идут перестановки в составе. Так что, возможно, ростовчанам тут удастся доставить проблемы сопернику.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зенит» покидают его главные звёзды. Уже ушёл Малком, идут новости про Вендела и Клаудиньо. Посмотрим, как сложится, но, думаю, в ближайшее время это сильно не повлияет на клуб. Настоящее влияние этих трансферов будет заметно на дистанции. Плюс команда Семака кого-то должна же ещё купить на замену.

Пока что «Зенит» только выигрывал на старте сезона. Хотя стоит отметить, что доминирующих викторий от сине-бело-голубых мы пока не видели. Сначала питерцы буквально отмучились с ЦСКА в Суперкубке, выиграв только в серии пенальти. Затем в 1-м туре РПЛ с «Пари НН» голов клуба до удаления игрока соперника тоже не было. Ну и «Ахмат» смог оказать сопротивление в матче Кубка. Объединяет все эти матчи одно — «Зенит» в них так или иначе победил. Посмотрим, что будет через несколько месяцев.

«Ростов» тоже пока только выигрывал на старте сезона — 2:1 с «Факелом» в РПЛ и 1:0 с «Рубином» в Кубке. Есть у команды Карпина проблема с недопуском новичков. Но и без них клуб пока справляется и выдаёт нужный результат.

Думаю, фаворитом тут всё же остаётся «Зенит». Скамейка у команды очень глубокая. Однако «Ростов» — далеко не такая простая команда, что она уже доказала в прошлом сезоне. Так что я рискну и предположу, что питерцы пропустят в этой встрече», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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