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«Ростов» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на встречу 2-го тура РПЛ

«Ростов» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на встречу 2-го тура РПЛ
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Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.72.

«Ростов» проводит уже третий матч подряд на своём поле. Среди недели «Зенит» победил «Ахмат» на своём поле, хотя матч получился для питерцев сложным. «Ростов» при равной игре победил «Рубин». В стартовом туре чемпионата ростовчане опять же на своём поле одержали волевую победу над «Факелом». «Зенит» победил в Нижнем Новгороде, хотя опять всё для них было не так просто.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Долгое время в прошлом сезоне «Ростов» шёл в тройке, но финишировал четвёртым. Тогда ростовчане дома разошлись миром с «Зенитом» и проиграли питерцам на выезде. «Зенит» продал Малкома, в команде много новых футболистов, которым ещё нужно наладить связи и сыграться. Однако ростовчане не могут регистрировать футболистов, у них даже при сильных лидерах есть количественный недостаток игроков. Валерий Карпин признаёт, что проблему решить очень сложно, а впереди матч с действующим чемпионом.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды провели 63 очных матча — 32 победы у «Зенита», 15 побед у «Ростова», 16 ничейных результатов. Ростовчане не проигрывали дома в последних пяти матчах, но они не побеждали «Зенит» последние четыре года. Не думаю, что в столь сложной текущей ситуации хозяева сумеют прервать данную тенденцию», — сказал Гусев.

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