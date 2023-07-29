«Ростов» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 29 июля

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» во втором тайме за 2.04.

«Зенит» без Малкома, который уже официально перешёл в «Аль-Хиляль». Кого питерцы приобретут на его место – вопрос открытый. А вот сумеют ли приобретённые игроки «Ростова» сыграть в этом матче – это вопрос приоритетный для этой команды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» выиграл два матча, вытянув победы в матчах с «Факелом» и «Рубином». Мы видели, как последние 20-25 минут «Ростову» было очень сложно. Команда на последнем издыхании еле отбивалась. Новички у команды есть, но они пока сидят на трибунах и помочь своей команде не могут. В отсутствие этих незаявленных игроков у команды очень коротенькая скамейка, и «Ростов» проседает во втором тайме. «Зенит» может этим воспользоваться, так как проблем с составом у питерцев нет.

Если «Ростов» не сумеет дозаявить игроков, то ему будет очень сложно во втором тайме. Мой прогноз – победа «Зенита» во втором тайме», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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