«Барселона» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на товарищеский матч «Барселона» — «Реал».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

«В Америке продолжают проводить свои контрольные матчи гранды европейского футбола. Мы поговорим об игре «Реала» с «Барселоной».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал» сыграл уже два победных матча и в сумме забил пять голов. В свою очередь, «Барселона» свою игру «Арсеналу» проиграла, но при этом забила три гола. Естественно, это потому, что очень много замен в матчах и футболисты форму только набирают. И у всех нет задачи обязательно победить.

Команды всё равно больше играют на атаку. Однако атака и у «Барселоны», и у «Реала» уж очень хороша.

Довольно сложно предположить, кто победит в этом матче, с каким счётом закончится игра. Но я убеждён, что голов в этом матче будет очень много. Обе команды часто забивают. И думаю, что в таких матчах они играют, делая больший акцент на атаку и чтобы было меньше каких-то жёстких стыков и плотной игры в обороне», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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