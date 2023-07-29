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«Урал» – «Пари НН»: прогноз Павла Погребняка на матч РПЛ в Екатеринбурге

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Пари НН».

Ставка: ничья за 3.23.

«Урал» начал сезон с победы, обыграв действующего обладателя Кубка России в первом туре РПЛ. Видно, что команда Гончаренко в хорошей форме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пари НН» уступил «Зениту», но выиграл в Кубке у «Динамо». С приходом Юрана команда стала максимально заряженной, а также появилась дисциплина в обороне.

Откровенно сложный матч для прогноза. «Урал» в РПЛ ещё ни разу не обыгрывал «Пари НН». Думаю, эта серия продолжится. Моя ставка — ничья», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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