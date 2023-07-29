«Урал» – «Пари НН»: прогноз Павла Погребняка на матч РПЛ в Екатеринбурге

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Пари НН».
Ставка: ничья за 3.23.
«Урал» начал сезон с победы, обыграв действующего обладателя Кубка России в первом туре РПЛ. Видно, что команда Гончаренко в хорошей форме.
«Пари НН» уступил «Зениту», но выиграл в Кубке у «Динамо». С приходом Юрана команда стала максимально заряженной, а также появилась дисциплина в обороне.
Откровенно сложный матч для прогноза. «Урал» в РПЛ ещё ни разу не обыгрывал «Пари НН». Думаю, эта серия продолжится. Моя ставка — ничья», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 8.41.
«Динамо» заинтересовано в подписании полузащитника «Бенфики» Шикинью.
Сычёв: рискну предположить, что в новом сезоне РПЛ будет новый чемпион.
Бекхэм показал фото с совместного ужина с Месси и Бускетсом.
- 29 июля 2023
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 28 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00