«Ростов» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на игру 2-го тура чемпионата России 29 июля

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

«Ростов», несмотря на проблему с заявкой новых футболистов, которая пока ещё не решена, стартовал отлично. Сначала выиграли у «Факела», а затем победили 1:0 в Кубке России «Рубин». Не могу сказать, что во второй встрече всё было по делу, но характер ростовчан постоянно позволяет им вытаскивать матчи. Проблема в том, что только характера и хорошей организации против «Зенита» может не хватить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока в Санкт-Петербурге не нашли замену Малкому, ищут варианты, Вендел не играет, но это не мешает выигрывать. Пытаются реализовать свой шанс те, кто остаётся в команде. Кассьерра два забил, Мантуан хорошо выглядит, Бакаев в Нижнем здорово себя проявил, у Клаудиньо улучшилось настроение. И важно, что в защите «Зенит» ничего не пропускает.

Думаю, голов много не будет. «Зенит» будет играть организованно, спокойно. Он свой шанс обязательно поймает. А «Ростову» трудно будет удивить соперника высокими скоростями или прессингом. Всё-таки третий матч за неделю, скамейка короткая. Сил мало.

Поставлю, что «Зенит» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча. Скорее всего, увидим минимальную победу петербуржцев», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

«Динамо» заинтересовано в подписании полузащитника «Бенфики» Шикинью.

Сычёв: рискну предположить, что в новом сезоне РПЛ будет новый чемпион.

Бекхэм показал фото с совместного ужина с Месси и Бускетсом.