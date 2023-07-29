UFC 291: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоится турнир UFC 291. Он не обойдётся без россиянина: Роман Копылов проведёт поединок с Клаудио Рибейро. Вновь испытает свою удачу Тони Фергюсон, а Алекс Перейра проведёт дебютный бой в полутяжёлом весе. Возглавляет кард встреча Дастина Порье и Джастина Гэтжи.
Посмотреть бои основного карда UFC 291 можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 291 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.
Основной кард
- Дастин Порье – Джастин Гэтжи;
- Ян Блахович – Алекс Перейра;
- Стивен Томпсон – Мишель Перейра;
- Тони Фергюсон – Бобби Грин;
- Майкл Кьеза – Кевин Холланд.
Предварительный кард
- Деррик Льюис – Маркос Рожерио де Лима;
- Тревин Джайлс – Габриэль Бонфим;
- Роман Копылов – Клаудио Рибейро;
- Джейк Мэттьюс – Дарриус Флауэрс.
Эксперты оценили шансы того, что главный поединок между Порье и Гэтжи будет признан боем вечера. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.75. Если эту награду смогут отнять Фергюсон и Грин, сыграет котировка 4.00.
Также аналитики предлагают поставить на то, что хотя бы в одном поединке победитель определится на первой минуте, за 2.25. В случае хотя бы одной ничьей пройдёт коэффициент 8.00.
Экспресс с коэффициентом 7.28.
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