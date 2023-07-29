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UFC 291: во сколько начало, кард участников, по какому каналу покажут

UFC 291: во сколько начало, кард участников, по какому каналу покажут
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В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоится турнир UFC 291. Не обойдётся он без россиянина: Роман Копылов проведёт поединок с Клаудио Рибейро. Вновь испытает свою удачу Тони Фергюсон, а Алекс Перейра проведёт дебютный бой в полутяжёлом весе. Возглавляет кард встреча Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Посмотреть бои основного карда UFC 291 можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 291 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.

Основной кард

  • Дастин Порье – Джастин Гэтжи;
  • Ян Блахович – Алекс Перейра;
  • Стивен Томпсон – Мишель Перейра;
  • Тони Фергюсон – Бобби Грин;
  • Майкл Кьеза – Кевин Холланд.

Предварительный кард

  • Деррик Льюис – Маркос Рожерио де Лима;
  • Тревин Джайлс – Габриэль Бонфим;
  • Роман Копылов – Клаудио Рибейро;
  • Джейк Мэттьюс – Мигель Баеза.

Эксперты оценили шансы того, что главный поединок между Порье и Гэтжи будет признан боем вечера. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.75. Если эту награду смогут отнять Фергюсон и Грин — сыграет 4.00.

Также аналитики предлагают поставить на то, что хотя бы в одном поединке победитель определится на первой минуте — за 2.25. В случае хотя бы одной ничьей сыграет 8.00.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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Огненный кард участников:
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Экспресс на UFC 291 с коэффициентом 11.53: Фергюсону пора на пенсию, Гэтжи идёт за Порье
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