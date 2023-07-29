Дастин Порье — Джастин Гэтжи, UFC 291, когда и во сколько бой, где покажут, кто фаворит

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоится турнир UFC 291. В главном бою сойдутся Дастин Порье и Джастин Гэтжи. На кону стоит пояс BMF. Изначально ходили слухи, что бой будет носить статус претендентского. Но Ислам Махачев уже узнал имя следующего соперника – им стал Чарльз Оливейра.
Турнир UFC 291 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бой Дастин Порье — Джастин Гэтжи можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».
Бои основного карда стартуют в 5:00 мск, а главный поединок ориентировочно начнётся в 6:30 мск.
Аналитики уверены в победе Порье и предлагают поставить на его победу за 1.67. Шансы Гэтжи оценили коэффициентом 2.26. Эксперты сомневаются, что поединок продлится всю дистанцию: ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 2.55, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.48.
Вероятность того, что поединок завершится нокаутом, оценена в 1.67. В случае дисквалификации сыграет 70.0.
Экспресс с коэффициентом 7.28.
Махачев прокомментировал анонс реванша с Оливейрой.
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