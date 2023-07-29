Тони Фергюсон — Бобби Грин: время начала боя UFC 291, где смотреть онлайн бесплатно

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоится турнир UFC 291. В главном бою сойдутся Дастин Порье и Джастин Гэтжи. А в одном из поединков в лёгком весе Тони Фергюсон встретится с Бобби Грином.
Турнир UFC 291 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бой Тони Фергюсон — Бобби Грин можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».
Бои основного карда стартуют в 5:00 мск, а главный поединок ориентировочно начнётся в 5:30 мск.
Аналитики уверены в Бобби и предлагают поставить на его победу за 1.31. Шансы Тони оценили коэффициентом 3.60. Эксперты считают, что поединок продлится всю дистанцию: ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 1.67, а тотал меньше 2.5 раунда идёт за 2.13.
Вероятность того, что поединок завершится нокаутом, оценена в 2.95. В случае дисквалификации сыграет 70.0.
Экспресс с коэффициентом 7.28.
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