«Крылья Советов» и «Фонбет» продлили сотрудничество ещё на три года

Букмекерская компания «Фонбет» и ПФК «Крылья Советов» продлили соглашение о сотрудничестве.

Статус титульного партнёра клуба будет закреплён за букмекером до 2026 года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера будет размещён на игровой форме и шортах «Крыльев Советов», а также повседневной, спортивной и тренировочной форме основного состава.

В рамках контракта стороны договорились совместно реализовать ряд активностей и мероприятий, направленных на повышение узнаваемости бренда клуба и укрепления имиджа команды в регионе.

В ходе партнёрства «Фонбет» и «Крылья Советов» реализовали ряд масштабных проектов. В 2022 году Самара стала первым городом, где прошёл трофи-тур FONBET Кубка России. Также за это время стороны совместно провели несколько тематических матчдэев на стадионе «Солидарность Самара Арена» – весной 2023 года перед матчем с ЦСКА с музыкальной программой выступила певица «Моя Мишель», а на заключительном матче прошлого сезона со «Спартаком» – самарская исполнительница Mary Gu. Кроме этого, на домашней арене клуба появилась летняя зона Fonbet и брендированная футбольная площадка.

«Крылья Советов» — это узнаваемый и самобытный клуб с большой историей. Самара — по-настоящему футбольный город, здесь любят эту игру. Мы готовы радовать болельщиков «Крыльев» новыми совместными акциями и запоминающимися мероприятиями. У нас большие планы на ближайшие три года. Рады, что наше партнёрство продолжается и будет расширяться», — подчеркнул генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин.

«Мы очень рады продлить соглашение с нашим партнёром БК «Фонбет». Мы уже сделали многое вместе и планируем продолжать тесно взаимодействовать. «Фонбет» – надёжный партнёр, мы уверены друг в друге. Думаю, впереди у нас исключительно светлое будущее, совместные победы, радость болельщиков и страсть от игры», – отметил генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.