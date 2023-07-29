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Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс: когда бой, во сколько начало, на кого ставить

Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс: когда бой, во сколько начало, на кого ставить
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В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса. Непобеждённые американцы сразятся за пояс абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Кроуфорд владеет поясом WBO, а Спенс удерживает звания IBF, WBC и WBA.

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Турнир состоится в ночь с 29 на 30 июля. Бой между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом начнётся не раньше 6:00 мск. Бой покажут на Showtime. Информации о трансляции поединка Кроуфорд — Спенс на территории России нет.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс
30 июля 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Не началось

Букмекеры считают фаворитом Кроуфорда. Поставить на его победу можно за 1.66. Вероятность успеха Спенса оценили коэффициентом 2.40. На ничейный исход дают коэффициент 16.00.

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По мнению аналитиков, бой будет полным. На такое развитие событий можно поставить за 1.47. На досрочное окончание поединка можно сделать ставку с коэффициентом 2.57.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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