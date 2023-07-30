Дастин Порье — Джастин Гэтжи 2: прогноз на бой UFC

Представляем вашему вниманию прогноз на главный поединок UFC 291 Дастин Порье — Джастин Гэтжи 2.

Ставка: победа Джастина Гэтжи за 2.30.

Оба бойца являются одними из самых зрелищных в UFC, и не получается вспомнить хотя бы один скучный поединок с их участием. Впервые Дастин и Джастин встретились в апреле 2018 года. Бой получился ярким, оба спортсмена неоднократно наносили друг другу удары, но в итоге Порье за счёт бокса и тяжёлых рук смог нанести Гэтжи ощутимый урон, что позволило ему одержать победу в четвёртом раунде.

Однако можно утверждать, что за последние годы Хайлайт набрался опыта и навыков. Он по-прежнему остаётся тяжёлым панчером, обладающим мощными ударами, но теперь он гораздо лучше защищается и стремится атаковать соперников с более продуманным планом. В то же время Джастин всё ещё позволяет себе идти в жёсткие размены ударами, и хотя такой подход позволил ему выиграть у Майкла Чендлера, он также привёл к поражению от Чарльза Оливейры.

Порье во многом остался тем же бойцом, что и в 2018 году, хотя после больших побед над Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем он подходит к поединкам с гораздо большей уверенностью, чем раньше. Бриллиант также проиграл Оливейре.

Конечно, в первом бою он выстоял, но сможет ли он сделать то же самое с новым, более размеренным и контролируемым Гэтжи? Это вполне справедливый вопрос, который, вероятно, должен волновать поклонников Бриллианта. В целом, этот поединок должен быть таким же захватывающим, как и первый, но трудно не заметить более умного и брутального Джастина. Предлагаем ставку на победу Гэтжи за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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