«Рубин» — «Оренбург»: ставка Александра Мостового на матч второго тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой преддложил ставку на матч РПЛ «Рубин» — «Оренбург».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.81.

«Рубин» и «Оренбург» сыграют во втором туре чемпионата России. Очень интересная пара, жду от них яркого футбола.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я бы не стал смотреть только на результаты «Рубина» на старте сезона. Да, пока клуб не добивался успеха. Сперва сыграл с «Локомотивом» вничью в первом туре РПЛ (2:2), а затем уступил «Ростову» в Кубке — 0:1. Однако в обеих встречах казанцы выглядели довольно неплохо, были близки к победам.

«Оренбург» же тоже пока не побеждал на старте сезона. Более того, команда провела два результативных матча с разными сценариями. Сперва подопечные Иржи Ярошика были близки к победе над «Спартаком». Но не хватило игроков на все 90 минут — уступили 2:3, пропустив в концовке. А затем последовал разгром от ЦСКА в Кубке — 0:6. Немаловажным фактором той неудачи стало ранее удаление у оренбуржцев. Впрочем, один мяч они успели пропустить и до красной карточки.

Я тут не вижу очевидного фаворита. Обе команды стартовали в сезоне не так, как рассчитывали. Так что от соперников жду активного футбола в атаке. Особенно это касается «Оренбурга», который будет стремиться исправиться за разгром от ЦСКА в Кубке. Моя ставка — тотал больше 2.5», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.92.

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