«Факел» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.55.

«Локомотив» провёл два подряд домашних матча — в Кубке и в чемпионате — и забил четыре мяча. С «Рубином» был волнообразный матч — где-то выпускали инициативу, где-то прибирали к своим ногам. С «Уралом» тоже был тяжёлый вход в игру, затем её перевернули. Было много изменений от Галактионова. Здесь мы тоже, разумеется, увидим несколько иной состав. Но «Локомотив» хорошо бежит. Команда готова функционально, это видно. Она и хорошо борется, и управляема. Поэтому «Факелу», каким бы он ни был задиристым, агрессивным и наглым у себя дома, будет сложно. Класс есть класс.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, «Локомотив» помнит, что «Факелу» он в прошлом сезоне в Воронеже уступил. Правда, это было ещё при немцах. Я думаю, что «Локомотив», делая серьёзную ставку на этот чемпионат, имея серьёзнейшие амбиции при входе в сезон, упускать такие матчи не должен. Он должен брать очки независимо от того, где играет — дома или на выезде. Такие команды, как «Факел», он должен обыгрывать, при всём уважении к «Факелу».

Воронежцам сейчас не хватает надёжности в обороне. Поэтому мой прогноз на эту встречу – победа «Локомотива» за очень вкусный коэффициент 2.55», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.92.

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