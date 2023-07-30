«Рубин» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Оренбург».
Ставка: победа «Рубина» и ТБ 1.5 за 2.70.
«Рубин» я отмечал по матчу с «Локомотивом». Для меня даже несколько неожиданно было, что команда так качественно играла, новички понравились. Не повезло, что не сумели удержать победный счет. Что касается матча на Кубок в Ростове, то там снова невезение. Преимущество было у казанцев.
Но теперь «Рубин» возвращается домой. Наконец-то сыграет в премьер-лиге при своих болельщиках. Думаю, на первую встречу болельщик придет. Игра команде дается, и для меня Казань здесь фаворит.
Что касается «Оренбурга», то по матчу со «Спартаком» были положительные моменты. Команда здорово выбегала в контратаки, придумывала моменты. Но оборона остается слабой, как и вратарская линия. Убрали часть иностранцев на кубковый матч, и команда вообще развалилась против не лучшего по составу ЦСКА. Здесь «Оренбург» выйдет в сильнейшем сочетании, но оправятся ли футболисты после 0:6? Все-таки это психологический удар по команде, тренеру.
Думаю, «Рубин» лучше сбалансирован, играет дома. Он на ходу. А у «Оренбурга», как говорят, некоторые ребята на чемоданах. К тому же и игру в обороне сразу наладить не удастся. Ставлю на победу Казани и тотал больше 1,5», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 10.92.
Геннадий Орлов: не сказал бы, что у «Спартака» состав сильнее, чем у «Зенита».
«Барселона» может расторгнуть контракт с американским защитником.
Команда Александра Кержакова стартовала с победы в чемпионате Сербии.
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