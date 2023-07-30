«Факел» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-лиги «Факел» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.50.
«Факел» и «Локомотив» встретятся в рамках второго тура чемпионата России. Думаю, успеха тут добьются железнодорожники.
«Факел» не лучшим образом начал новый сезон. В прошлом году клуб тоже не показывал стабильных хороших результатов. Но у себя дома «огнеопасные» давали отпор. Сейчас же подопечные Евсеева только уступали — в первом туре РПЛ «Ростову» (1:2), а потом «Сочи» в Кубке (1:3).
А вот «Локомотив» бодро начал новый сезон. Пока клуб не знает поражений — 2:2 в первом туре РПЛ с заряженным «Рубином» и 2:1 с «Уралом», до этого разобравшимся с ЦСКА. Железнодорожники в этом сезоне явно настроены на высокую итоговую позицию.
Думаю, тут без особых вариантов. Да, «Факел» у него дома не так легко обыграть. Однако уровень игроков «Локомотива» довольно высокий — они должны уверенно набрать три очка», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 10.92.
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