«Факел» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ в Воронеже

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Факел» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.50.

«Факел» примет дома «Локомотив» в рамках второго тура РПЛ. Думаю, «железнодорожникам» предстоит тяжелая игра, но они все же выиграют.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Факел» не лучшим образом начал новый сезон, пока только проигрывал. Сперва в РПЛ команда на выезде уступила «Ростову» — 1:2. А после этого в Кубке России подопечные Евсеева не справились дома с «Сочи», пропустив три мяча — 1:3. Причем в том матче «огнеопасные» еще и некоторое время играли вдесятером.

У «Локомотива» дела идут намного лучше. Пока клуб не собирается, как в прошлом сезоне, бороться за выживание в первой половине сезона. Стартовали «железнодорожники» с ничьей против мотивированного «Рубина» — 2:2 в первом туре РПЛ. Затем у себя дома в Кубке России команда Галактионова справилась с «Уралом» — 2:1.

Для «Факела», а в особенности для его руководства, это важная игра, можно сказать — дерби. Ведь и Кирилл Котов, и Александр Самедов — бывшие «железнодорожники». Однако класс игроков «Локомотива» все равно намного выше. Дзюба будет мотивирован на голы. Так что я предпочтение тут отдам гостям», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 10.92.

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