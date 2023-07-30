«Ахмат» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Грозном

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.22.

«Ахмат» и ЦСКА сыграют в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Думаю, армейцы сегодня являются фаворитами, особенно после того, что клуб показал в Кубке России.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Многих удивил 1-й тур РПЛ, в котором команда Федотова уступила «Уралу» — 1:2. Казалось, что москвичи уверенно наберут три очка. Вместе с неудачами в товарищеских матчах, а также в Суперкубке казалось, что к ЦСКА уже есть много вопросов. Но на большинство из них клуб ответил игрой с «Оренбургом» в Кубке — 6:0. Хотя стоит отметить, что соперник у армейцев с середины первого тайма играл вдесятером.

«Ахмат» пока проваливает старт сезона. Сперва клуб уступил «Крыльям Советов» в РПЛ — 1:2, а после не смог забить «Зениту» в Кубке России — 0:2. Как по мне, грозненцы ещё не забыли успехи в прошлом сезоне. Всё вроде бы у команды хорошо на поле, но вот мяч в ворота не летит.

Думаю, ЦСКА победит. Клуб уже был голодным до побед в матче с «Оренбургом» в Кубке. Подопечные Федотова сохранят этот настрой и на игру с «Ахматом». Армейцы победят», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.92.

Геннадий Орлов: не сказал бы, что у «Спартака» состав сильнее, чем у «Зенита».

«Барселона» может расторгнуть контракт с американским защитником.

Команда Александра Кержакова стартовала с победы в чемпионате Сербии.