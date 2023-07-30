«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ 30 июля

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» – «Сочи».
Ставка: обе забьют во втором тайме за 3.20.
«Команды только начали чемпионат, а уже провели по два матча, но Кубок России среди недели — это тот ещё анекдот. «Сочи» расправился с «Факелом», а «Краснодар» впервые за девять месяцев проиграл у себя дома. Матч со «Спартаком» был стильным.
Да, у «Краснодара» было много изменений в составе, ключевые игроки появились позже, но поезд уже ушёл, поэтому гости справедливо выиграли.
«Краснодар» снова играет дома, но прошлый матч забрал прилично сил. Думаю, что все события развернутся во втором тайме. В этом сезоне обе команды во вторых таймах забивают. Думаю, что фактор усталости даст о себе знать. Если в первом сил ещё хватит, то во втором на усталости начнутся ошибки.
«Краснодар» в обороне не безупречен, как и «Сочи». Думаю, что обе команды забьют во втором тайме», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 10.92.
Геннадий Орлов: не сказал бы, что у «Спартака» состав сильнее, чем у «Зенита».
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Команда Александра Кержакова стартовала с победы в чемпионате Сербии.
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