«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Сочи» во 2-м туре РПЛ сезона-2023/2024.
Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.02.
«Красочное дерби Краснодарского края. «Краснодар» после матча со «Спартаком» через два дня на третий проведёт домашнюю встречу с «Сочи», который две игры подряд выиграл. Неплохо выглядит на старте сезона команда Дмитрия Хохлова — обыграла «Балтику» и «Факел». Ну, этих соперников, наверное, «Сочи» должен обыгрывать.
Здесь «Краснодар», обладающий очень приличным, качественным подбором игроков. Сохранили весь состав прошлого сезона, и видно, что все в хорошей форме и тоже команда хорошо управляема.
Сложный матч для прогноза, потому что может случиться всё что угодно. Плюс у «Сочи» побольше времени было на восстановление после кубковых матчей. Да, изменения в составах были очень серьёзные. Поэтому я думаю, что в первом тайме, когда с силёнками ещё всё нормально, когда бак полностью заполнен, будет тяжёлый футбол, очень плотный. А вот во втором тайме, когда пойдут замены и чуть подрасстроится игра, мы можем увидеть более результативный футбол.
Мой прогноз – это одна из моих любимых ставок – «второй тайм результативнее первого» за хороший коэффициент 2.02. Отдать кому-то предпочтение в этой встрече не получается», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 10.92.
Геннадий Орлов: не сказал бы, что у «Спартака» состав сильнее, чем у «Зенита».
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