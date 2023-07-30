«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Сочи» во 2-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.02.

«Красочное дерби Краснодарского края. «Краснодар» после матча со «Спартаком» через два дня на третий проведёт домашнюю встречу с «Сочи», который две игры подряд выиграл. Неплохо выглядит на старте сезона команда Дмитрия Хохлова — обыграла «Балтику» и «Факел». Ну, этих соперников, наверное, «Сочи» должен обыгрывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь «Краснодар», обладающий очень приличным, качественным подбором игроков. Сохранили весь состав прошлого сезона, и видно, что все в хорошей форме и тоже команда хорошо управляема.

Сложный матч для прогноза, потому что может случиться всё что угодно. Плюс у «Сочи» побольше времени было на восстановление после кубковых матчей. Да, изменения в составах были очень серьёзные. Поэтому я думаю, что в первом тайме, когда с силёнками ещё всё нормально, когда бак полностью заполнен, будет тяжёлый футбол, очень плотный. А вот во втором тайме, когда пойдут замены и чуть подрасстроится игра, мы можем увидеть более результативный футбол.

Мой прогноз – это одна из моих любимых ставок – «второй тайм результативнее первого» за хороший коэффициент 2.02. Отдать кому-то предпочтение в этой встрече не получается», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.92.

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