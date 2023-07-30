«Краснодар» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на встречу РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Сочи».
Ставка: победа «Краснодара» за 1.72.
«Краснодар» и «Сочи» встретятся во втором туре чемпионата России. Гости пока только выигрывали на старте сезона. Но я все равно больше верю в успех хозяев поля.
«Краснодару» достались довольно сложные соперники на старте нового сезона. Сначала в РПЛ команда играла с «Динамо» и обыграла его – 3:1. После этого «быки» столкнулись со «Спартаком» в Кубке и уступили 1:2. Хотя там важное значение имела красная карточка у южного клуба уже в первом тайме. В целом, «Краснодар» подошел к старту сезона в хорошей, боевой форме.
«Сочи» пока только выигрывал в первых матчах сезона. Хотя соперники у клуба были не такие сильные, как у «Краснодара». В РПЛ сочинцы обыграли «Балтику» (2:0), а в Кубке – «Факел» (3:1). Причем калининградцы неплохо сопротивлялись, быстро сравняли счет после гола «Сочи». Но южный клуб по итогу перехватил инициативу и забил два безответных мяча.
Да, если смотреть только на результаты, то «Сочи» тут кажется фаворитом. Однако я все-таки больше верю в успех «Краснодара». Команда хорошо показала себя против сильных противников. Сейчас «быкам» будет проще – они и выиграют», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 10.92.
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