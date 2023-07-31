«Спартак» — «Балтика»: ставка Александра Мостового на матч 2-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.80.

«Спартак» и «Балтика» встретятся в рамках 2-го тура РПЛ. Думаю, калининградцам тут не на что особо рассчитывать. Класс у москвичей намного выше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока что «Спартак» только выигрывал на старте сезона. Хотя нельзя сказать, что к клубу совершенно нет никаких вопросов. В 1-м туре РПЛ с «Оренбургом» красно-белые были близки к неудаче – спаслись на последних минутах. Плюс не обошлось там и без ошибок у соперника – 3:2. Затем в Кубке с «Краснодаром» «помогла» подопечным Абаскаля красная карточка у соперника в первом тайме. В итоге клуб выиграл, всё равно пропустив – 2:1.

«Балтика» начала свой путь в РПЛ с поражения. «Встретил» в чемпионате калининградцев «Сочи» и без шансов победил. Но затем последовал неожиданный результат. Многие предсказывали победу «Крыльев Советов» над подопечными Игнашевича в Кубке. Причём большую часть матча самарцы вели в счёте, но у «Балтики» во втором тайме открылось второе дыхание – забил клуб сразу три мяча и победил 3:2 по итогу.

Да, после матча с «Крыльями» «Балтика» не кажется таким уж слабым новичком РПЛ. Однако, думаю, «Спартак» себе не позволит потерять очки сейчас. Для меня очевидна ставка на фору (-1) на «Спартак», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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