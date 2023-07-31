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«Спартак» — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ в Москве

«Спартак» — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ в Москве
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Известный комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.72.

«Балтика» из Калининграда в 1995 году вышла в элиту российского футбола, отыграла там три сезона, первые два можно назвать даже неплохими, и вылетела вниз. С тех пор команда даже вылетала во второй дивизион, но с 2006 года пыталась вернуться в Премьер-Лигу. Были пятые места в 2018 и 2021 годах, но казалось, что отличный стадион, построенный в Калининграде к чемпионату мира, так и не увидит РПЛ. Но в октябре 2021 года команду возглавил Сергей Игнашевич, отвергнутый торпедовскими болельщиками, и со второй попытки задачу выполнил. «Балтика» — участник элитного дивизиона в сезоне-2023/2024.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Начали калининградцы в РПЛ с поражения в Сочи, но вряд ли это можно считать трагедией. Зато в Кубке «Балтика» увезла три очка из Самары, победив «Крылья Советов» 3:2. «Спартак» стартовал в чемпионате с валидольной победы над «Оренбургом», хотя по ходу матча уступал. В Кубке красно-белые провели отличный матч в Краснодаре, но не до конца понятно, что первопричина: сами москвичи или неоптимальный состав команды Владимира Ивича. В любом случае для «Балтики» игра в Москве — событие. Если Сергею Игнашевичу стадион «Спартак» прекрасно знаком, то среди его футболистов почти никто там не играл. Москвичи на старте сезона смотрятся хорошо и должны уверено переиграть новичка РПЛ», — сказал Зигаев.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
31 июля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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