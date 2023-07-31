«Спартак» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 31 июля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Балтика» во 2-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.27.

«Вынесенный матч на понедельник – «Спартак» — «Балтика». Давненько эти команды не встречались друг с другом в официальных матчах. «Спартак» снова дома после «Оренбурга» и выезда в Краснодар. По логистике это непросто. Не зря возмущался Абаскаль причудами календаря и называл его абсурдным. Конечно, тоже будут изменения по составу, изменения по тактике возможны в этой встрече. Но «Спартак» играет с дебютантом, хоть и «Балтика» три мяча забила «Крыльям», неожиданно для многих выиграла в кубковой встрече, но всё равно, конечно, такой соперник «Спартаку» по зубам. Правда, то же самое говорили и про «Акрон» в прошлом сезоне, и в товарищеских матчах перед этим сезоном «Спартак» «Акрону» уступил, поэтому недооценивать «Балтику» не стоит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но, если «Спартак» сыграет продуктивно в атаке, моментов, я думаю, он насоздаёт предостаточно, самое главное, чтобы КПД не подвёл, такой нервотрёпки, как в матче с «Оренбургом», быть не должно.

Поэтому мой прогноз – «Спартак» выиграет в этом вынесенном матче на понедельник минимум с разницей в 2 мяча, то есть «Спартак» с форой (-1.5), при всём уважении к калининградцам и Сергею Николаевичу Игнашевичу», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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