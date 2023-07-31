«Спартак» — «Балтика»: прогноз Кузьмича на матч чемпионата России

Известный блогер Кузьмич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика».

Ставка: победа «Спартака» в первом тайме за 2.05.

«Про «Спартак» мы все отлично знаем. Это всегда отличная атака, причём в новом сезоне она стала ещё сильнее, интереснее после переноса Мозеса под Промеса. Кроме того, возвращается Джикия и возвращается Соболев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балтика» проиграла в 1-м туре на выезде «Сочи» (0:2). Именно поэтому у меня есть сомнения относительно гола «Балтики» в ворота «Спартака». Это как раз тот случай, когда «Спартак» может отыграть «на ноль», поэтому нужно быть аккуратными с тоталами и с обе забьют.

Сегодня прогноз такой: победа московской команды в первом тайме», — сказал Кузьмич.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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