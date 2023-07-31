«Спартак» — «Балтика»: прогноз Кузьмича на матч чемпионата России

Известный блогер Кузьмич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика».
Ставка: победа «Спартака» в первом тайме за 2.05.
«Про «Спартак» мы все отлично знаем. Это всегда отличная атака, причём в новом сезоне она стала ещё сильнее, интереснее после переноса Мозеса под Промеса. Кроме того, возвращается Джикия и возвращается Соболев.
«Балтика» проиграла в 1-м туре на выезде «Сочи» (0:2). Именно поэтому у меня есть сомнения относительно гола «Балтики» в ворота «Спартака». Это как раз тот случай, когда «Спартак» может отыграть «на ноль», поэтому нужно быть аккуратными с тоталами и с обе забьют.
Сегодня прогноз такой: победа московской команды в первом тайме», — сказал Кузьмич.
Экспресс с коэффициентом 8.16.
«Челси» согласовал трансфер защитника «Монако» Дисаси.
Василий Уткин — о «Матч ТВ»: слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка.
Глебов: у каждого нормального футболиста есть амбиции поиграть в Европе.
- 31 июля 2023
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
05:30
- 29 июля 2023
-
21:00
-
20:34
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00