«Спартак» — «Балтика»: ставка Романа Павлюченко на матч 2-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.80.

«Спартак» примет дома «Балтику» в рамках 2-го тура чемпионата России. Думаю, новичку РПЛ тут стоит рассчитывать на очень тяжёлую борьбу. Красно-белые обязаны набирать три очка.

К «Спартаку» пока особых вопросов нет, если смотреть на его результаты на старте сезона – два матча и две победы. Сперва обыграл клуб «Оренбург» в РПЛ со счётом 3:2, а затем в Кубке разобрался и с «Краснодаром» — 2:1. Однако нельзя сказать, что в доминирующей манере побеждали подопечные Абаскаля. Часто ошибаются игроки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балтика» не смогла стартовать в РПЛ с победы – уступила «Сочи» со счётом 0:2. Но зато потом в Кубке калининградцы сумели многих удивить и переиграли «Крылья Советов». Причём сразу три подряд гола команда Игнашевича забила за почти 20 минут второго тайма и выиграла – 3:2.

Я всё-таки не думаю, что «Балтика» успела набрать форму – новичку РПЛ пока ещё тяжело конкурировать с топовыми соперниками. Да, какое-то время калининградцы, конечно, будут бороться. Но думаю, равная игра будет идти до первого пропущенного мяча. Выбираю ставку – азиатская фора (-1) на «Спартак», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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