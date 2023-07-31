«Спартак» — «Балтика»: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика».

Ставка: сухая победа «Спартака» за 2.55.

«Я согласен со мнением, что калининградцы могут удивить даже в матче с фаворитом. Но только играя на своём поле в привычной обстановке при своих болельщиках. Пока что говорить о неожиданных результатах на выезде ещё не стоит. Мне кажется, что не стоит переоценивать их победу над «Крыльями Советов» в Кубке России.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» имеет проблемы в обороне. Однако во-первых, Абаскаль уже делает выводы. Во-вторых, у «Балтики» не такая сильная группа атаки. В-третьих, вернулся Георгий Джикия. «Спартак» выиграл у «Краснодара» в кубковом матче, победа получилась достойной. В игре с «Крыльями» соперник «Балтики» сам допустил много ошибок. Не думаю, что нужно делать выводы только по этому поединку.

Конечно, для бывшего армейца Сергея Игнашевича матчи со «Спартаком» принципиальные. Конечно, у «Балтики» есть неплохие новички. Однако «Спартак» играет дома. Пора забивать Промесу, могут вернуться Селихов и Соболев. У красно-белых есть из кого выбирать. Поэтому «Спартак» воспользуется своим преимуществом в классе», — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

«Челси» согласовал трансфер защитника «Монако» Дисаси.

Василий Уткин — о «Матч ТВ»: слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка.

Глебов: у каждого нормального футболиста есть амбиции поиграть в Европе.