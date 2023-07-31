Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Алания» — «КАМАЗ».
Ставка: победа «Алании» с форой (-1) за 2.35.
«Алания» во 2-м туре одержала сложную победу в матче с «Нефтехимиком» со счётом 1:0. Соперник действовал в контратакующей манере и старался поймать номинальных хозяев на ошибках. Но оборона владикавказцев действовала практически безупречно. Главный тренер «Алании» Олег Василенко сдержал слово, когда обещал улучшить игру в обороне у своих подопечных. Единственный мяч в игре забил нападающий Ислам Машуков под занавес первого тайма.
«КАМАЗ» во 2-м туре одержал важную, прежде всего в психологическом плане, победу во встрече с «Кубанью» со счётом 2:0. Игра прошла в жёсткой борьбе на каждом участке поля. Арбитру пришлось раздать соперникам 10 жёлтых карточек, чтобы хоть как-то утихомирить разошедшихся игроков. Точными ударами отметились лидеры «КАМАЗа» Александр Гаглоев и Роман Мануйлов.
«Алания» не испытывает проблем в матчах с «КАМАЗом» на домашней арене. Хотя встреча и проходит на поле в Грозном, но поддержка болельщиков для игроков из Владикавказа будет обеспечена. Номинальные хозяева обладают более качественным подбором исполнителей во всех линиях и одержат уверенную победу. Рекомендуем изучить ставку на победу «Алании» с форой (-1) за коэффициент 2.35.
Экспресс с коэффициентом 8.16.
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