«Спартак» — «Балтика»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 12.00

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика».
Ставка: победа «Спартака» 3:1 за 12.00.
«Спартаку» стоит отнестись к «Балтике» со всей серьёзностью. Первые матчи калининградской команды показали, что у неё всё в порядке с физикой и организацией игры. Впрочем, если красно-белые сыграют на все 100%, то проблем у них возникнуть не должно.
У спартаковцев сейчас одна из сильнейших атакующих линий в РПЛ, так что моментов должно быть много. Вопрос в реализации. Без ошибок в защите у «Спартака» точно не обойдётся, так что красно-белым нужно забивать много», — сказал Бубнов.
Экспресс с коэффициентом 8.16.
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