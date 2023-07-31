«Спартак» — «Балтика»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 12.00

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика».

Ставка: победа «Спартака» 3:1 за 12.00.

«Спартаку» стоит отнестись к «Балтике» со всей серьёзностью. Первые матчи калининградской команды показали, что у неё всё в порядке с физикой и организацией игры. Впрочем, если красно-белые сыграют на все 100%, то проблем у них возникнуть не должно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У спартаковцев сейчас одна из сильнейших атакующих линий в РПЛ, так что моментов должно быть много. Вопрос в реализации. Без ошибок в защите у «Спартака» точно не обойдётся, так что красно-белым нужно забивать много», — сказал Бубнов.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

«Челси» согласовал трансфер защитника «Монако» Дисаси.

Василий Уткин — о «Матч ТВ»: слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка.

Глебов: у каждого нормального футболиста есть амбиции поиграть в Европе.