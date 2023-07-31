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Прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Спартак» — «Балтика»

Прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Спартак» — «Балтика»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика».

Ставка: обе забьют за 1.83.

Гильермо Абаскаль по итогам прошлого сезона финишировал со «Спартаком» на третьей строчке. Испанский специалист наладил взаимодействие футболистов в атаке. Красно-белые были вторыми после «Зенита» по показателям владения мячом и количеству ударов по воротам, но успехи в игре впереди нивелировались ошибками в обороне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Собственно, первые две официальные встречи в текущем сезоне лишний раз продемонстрировали уязвимость московской команды в защите. «Спартак» стартовал с волевой победы в матче с «Оренбургом» (3:2) в РПЛ благодаря дублю Хлусевича, а также минимально переиграл «Краснодар» (2:1) в Кубке России. В кубковом матче 22-летний защитник вновь отметился результативными действиями — отдал результативную передачу. Также бельгийский нападающий Тео Бонгонда забил дебютный гол за команду Абаскаля.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
31 июля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
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П1
X
П2

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича впервые за 25 лет пробилась в РПЛ. Боссы калининградской команды остались довольны прогрессом «балтийцев» и постарались удовлетворить все трансферные запросы специалиста.

Игнашевич оправдывает ожидания руководства клуба. Команда под его началом симпатично смотрелась в матче РПЛ с «Сочи» (0:2) и продемонстрировала характер в кубковой встрече с «Крыльями Советов» (3:2). Недооценивать «Балтику» не стоит. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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