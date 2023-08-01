«Амкал» — «Знамя»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Амкал» – «Знамя».

Ставка: проход «Амкала» за 1.93.

«Недавно благодаря инвесторам за «Знамя» играли Роман Павлюченко, Александр Самедов, Ренат Янбаев, Андрей Ещенко и даже непонятно зачем приглашённый Тарас Бурлак. Сейчас команда выступает во Второй лиге. «Знамя» успело провести два тура, сначала проиграло дома «Композиту» из Павловского Посада, а затем на выезде команда победила ФК «Коломна» — 1:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Амкал» в профессиональных турнирах не играет, в МКС-2023 команда Германа далеко не прошла и завершила своё участие во втором раунде. Нет ничего удивительного, что «Знамя» небольшой фаворит, всё-таки это профессиональный клуб. Но при этом мы помним, как год назад «Амкал» прошёл две стадии Кубка, а в 1/64 вылетел в серии пенальти от «Звезды» из Санкт-Петербурга.

Есть два момента. Первый — в 2022 году к медиакомандам профессионалы относились скептически и потому там где-то мог быть недонастрой. Второй — «Амкал» за это время укрепился сразу несколькими профессиональными футболистами и любители на поле там выйдут вряд ли. И последнее, команда Германа будет играть в Сокольниках при полных трибунах своих поклонников. Вот эти мелочи должны им помочь», — сказал Зигаев.

Экспресс с коэффициентом 18.00.

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