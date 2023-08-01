«Амкал» — «Знамя»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 1 августа

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Амкал» – «Знамя» в 1-м раунде Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 3 за 1.60.

«Стартует первый раунд Пути регионов в Кубке России, где участвуют медийные команды из Медиалиги. Всем прекрасно знакомый «Амкал» сыграет с клубом «Знамя» из Ногинска. Во Второй лиге, где выступает Ногинск, уже прошли два тура. В 1-м туре Ногинск проиграл 2:3, во 2-м выиграл – 1:0 у «Коломны». Возможности этой команды слабо себе представляю, только помню, что за неё играли Шешуков, Янбаев, Павлюченко, но сейчас уже другая история. Если возможности «Амкала» более-менее мне известны и знакомы, то вот «Знамя» — это абсолютная загадка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но это Кубок. И если вспомнить поход «Амкала» в прошлом сезоне, то где-то там «Амкал» недооценивали, где-то «Амкал» прыгнул выше головы. Понятно, что есть хорошо готовые футболисты, есть мастеровитые ребята, но на уровне команды Второй лиги продемонстрировать это будет не так-то просто.

Учитывая, что это игра на выбывание, и учитывая, что к «Амкалу» уже совсем иначе относятся, в отличие от недооценки прошлого сезона, я думаю, что игра вряд ли получится сверхоткрытой и результативной. У «Амкала» и в Медиалиге, и на МКС были очень большие проблемы с реализацией. Вряд ли что-то за последнее время могло кардинально измениться. Поэтому мой прогноз на матч – тотал меньше 3 мячей за 1.60», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 18.00.

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