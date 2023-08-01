Прогноз на матч Кубка России «Амкал» – «Знамя» с коэффициентом 4.30

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Амкал» – «Знамя».

Ставка: ТМ 1.5 за 4.30.

«Амкал» начинает своё выступление в Кубке России с большими амбициями после прошлогоднего успеха. Он сумел пройти два крепких клуба Второй лиги, а третьему уступил лишь в серии пенальти. У хозяев есть мотивация, однако существуют и некоторые сомнения, что им удастся повторить успех. Сезон в Медиалиге в полной мере назвать успешным нельзя – только третье место при довольно слабой игре в атаке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не удалось себя проявить и Московском Кубке Селебрити, в котором вылетели уже на стадии второго раунда. Таким образом «Амкал» проигрывал в трёх из четырёх последних матчей во всех турнирах, забив при этом всего два мяча. Добавляет проблем и тот факт, что атака сейчас будет не в оптимальном состоянии. Для победы над «Знаменем» подобных показателей не хватит.

Команда из Ногинска, в отличие от соперника, в неплохой форме – всего одно поражение в пяти предыдущих официальных встречах. При этом голевая серия гостей насчитывает девять матчей. Кроме того, на выезде у «Знамени» две победы подряд. Не ждём большого количества голов, можно рискнуть с тоталом меньше 1.5 мяча за 4.30.

Экспресс с коэффициентом 18.00.

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