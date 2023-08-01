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Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов БАТЭ — «Арис»

Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов БАТЭ — «Арис»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов БАТЭ – «Арис».

Ставка: победа «Ариса» с форой (-1.5) за 3.45.

Год назад «Арис» под руководством Алексея Шпилевского победил в первом матче квалификации Лиги конференций азербайджанский «Нефтчи» со счётом 2:0, но неделю спустя проиграл в гостях 0:3. Помня о том негативном опыте, молодой белорусский тренер устроил новоиспечённому чемпиону Кипра очень насыщенную предсезонную подготовку с большим количеством товарищеских матчей – и это дало результат. «Арис» по всем параметрам переиграл бронзового призёра чемпионата Беларуси, который попал в Лигу чемпионов из-за стечения обстоятельств. Тренер БАТЭ Кирилл Альшевский уже признал, что у его команды нет шансов на выход в следующий раунд, и, судя по качеству игры, показанному в первом матче, он прав.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ответная встреча практически лишена смысла, а значит, обе команды могут сыграть раскрепощённо. Это на руку любителям результативного футбола.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
01 августа 2023, вторник. 21:00 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Не начался
Арис
Лимасол, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лучшим бомбардиром «Ариса» по итогам прошлого сезона стал Александр Кокорин. Однако сейчас российский нападающий находится в расположении «Фиорентины» и ждёт решения о своём будущем. Не исключено, что Кокорин может вернуться в «Арис», но сейчас в команде высокая конкуренция на его позицию, и первый матч с БАТЭ это показал. Борисовская команда в силу санкций УЕФА будет лишена преимущества домашнего стадиона — матч пройдёт на нейтральном поле в Венгрии. Это на руку чемпиону Кипра, которому ничего не помешает снова победить с разницей минимум в два мяча.

Экспресс с коэффициентом 18.00.

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