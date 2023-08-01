БАТЭ – «Арис»: прогноз Николая Ходасевича на матч квалификации Лиги чемпионов

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов БАТЭ – «Арис».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Первая игра стала ужасной для БАТЭ и по счёту – поражение 2:6, и по наполнению – много ошибок в обороне, отсутствие баланса, местами тотальная растерянность. По сути, победитель противостояния уже определён – дальше пойдёт кипрский клуб. Разбазарить четыре мяча преимущества – это надо сильно постараться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

При этом допускаю, что и ответная встреча может снова стать весёлой и результативной. «Арис» любит играть в атаку, но далеко не лучшим образом действует в обороне. Свой шанс БАТЭ наверняка найдёт. Но и пропустить [пропустит] – у белорусов в защите тоже проблем достаточно», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 18.00.

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