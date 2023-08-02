«Родина Медиа» — «Динамо» Вологда: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Родина Медиа» – «Динамо» Вологда в первом раунде Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: проход «Динамо» за 2.05.

«Дебютант Кубка России клуб «Родина Медиа», выигравший Медиалигу прошлого сезона, стартует матчем с «Динамо» из Вологды. Вологодские футболисты два тура сыграли во втором дивизионе, две победы команды одержала, причём сухие победы. И, на мой взгляд, есть какой-то перекос в букмекерской линии относительно фаворита этого матча. Почему-то «Родина Медиа» идёт однозначным фаворитом, и на победу вологжан можно поставить с коэффициентом 2.75. Насколько знаю, общался с руководством «Динамо», очень серьёзные амбиции, очень серьёзные задачи по выходу в Первую лигу по итогам этого сезона. И задача конкретная, и финансирование вроде неплохое, поэтому недооценивать вологодский клуб «Динамо» точно не стоит. Плюс отсутствие опыта, как мне кажется, у «Родины Медиа» может сказаться. Волнение, нервозность — это всё, конечно, может сказаться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поэтому я бы всё-таки здесь плясал от более искушённой команды, более опытной, поэтому мой прогноз не в пользу команды господ Тарасовых – T-Killah и Дмитрия Тарасова. Думаю, что Вологда пройдёт дальше.

Можно просто взять победу Вологды в основное время за 2.75 либо попробовать сыграть с (0) с расходом за 2.03. Ну, или рассмотреть вариант выхода в следующий раунд «Динамо» Вологда тоже за коэффициент выше «двойки». Думайте сами — решайте сами. «Родина Медиа» — дебютант, есть у меня сомнения», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 16.94.

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