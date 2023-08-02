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Прогноз на матч Кубка России «Родина Медиа» — «Динамо» Вологда

Прогноз на матч Кубка России «Родина Медиа» — «Динамо» Вологда
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Родина Медиа» – «Динамо» Вологда.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.

«Родина Медиа» существует относительно недавно, поэтому на столь серьёзном уровне для клуба это дебют. На примере других клубов из Медиалиги «Родина Медиа» вполне может рассчитывать на успех в предстоящей встрече, который даже не станет сюрпризом. Тем более что хозяева нынче в отличной форме – в шести матчах они не проиграли ни разу в основное время.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хотя в Московском кубке селебрити провалились, дважды уступив в серии пенальти. С обороной у команды действительно проблемы, в четырёх из пяти последних игр она неизменно пропускала минимум гол. Но нападение компенсирует ошибки задней линии. Впрочем, «Динамо» точно будет чем ответить сопернику. Клуб из Вологды мощно начал сезон с двух побед в матчах Второй лиги, в которых не было пропущено ни одного мяча.

Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 16:30 МСК
Родина Медиа
Москва
Не начался
Динамо Вг
Вологда
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому результативность в матче должна быть обоюдной и хотя бы три мяча болельщики смогут увидеть. Проблема «Динамо» в том, что на выезде оно играет довольно слабо – в девяти предыдущих встречах удалось одержать лишь две победы над аутсайдерами чемпионата. Основной ставкой возьмём тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.02.

Экспресс с коэффициентом 16.94.

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