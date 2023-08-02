2DROTS — «Сахалин»: прогноз Константина Генича на матч Пути регионов Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 2DROTS – «Сахалин» в первом раунде Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 1 в первом тайме за 2.06.

«Самая популярная медийная команда 2DROTS сыграет с клубом «Сахалин», не путать с «Сахалинцем», хотя в одной группе во Второй лиге команды играют. И что объединяет «Сахалин» и «Сахалинец»: в прошлом сезоне «Сахалинец» возглавлял Юрий Дроздов, но он ушёл и теперь возглавляет «Сахалин». И это уже третий заход в этот клуб для Юрия Алексеевича. Это тренер, прекрасно знающий, что такое 2DROTS, знающий, как против этой команды играть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятно, что 2DROTS супермедийные, понятно, что там есть Дмитрий Кузнецов, давно работающий с командой. Понятно, что 2DROTS в ежедневном режиме готовились к Кубку и здорово натренировались. Команда сыгранная, команда с очень быстрыми футболистами, очень подвижная. Но здесь тоже напротив соперник, который пока только один матч во Второй лиге сыграл, домашний в Южно-Сахалинске, обыграл «Строгино» — 1:0. Скупая была игра на моменты, насколько я мог судить по фрагментам встречи.

Думаю, что «Сахалин» под руководством Юрия Дроздова знает, что против 2DROTS раскрываться нельзя. Команда быстрая, как я уже отметил. Поэтому футбол будет скупой на моменты и очень закрытый.

Предполагаю, что игра будет «низовая», можно сыграть «тотал меньше 2.5». Я бы ещё рассмотрел вариант – «тотал 1-го тайма меньше 1 гола» за 2.06. Хороший коэффициент», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 16.94.

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