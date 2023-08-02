2DROTS — «Сахалин»: прогноз Константина Генича на матч Пути регионов Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 2DROTS – «Сахалин» в первом раунде Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024.
Ставка: ТМ 1 в первом тайме за 2.06.
«Самая популярная медийная команда 2DROTS сыграет с клубом «Сахалин», не путать с «Сахалинцем», хотя в одной группе во Второй лиге команды играют. И что объединяет «Сахалин» и «Сахалинец»: в прошлом сезоне «Сахалинец» возглавлял Юрий Дроздов, но он ушёл и теперь возглавляет «Сахалин». И это уже третий заход в этот клуб для Юрия Алексеевича. Это тренер, прекрасно знающий, что такое 2DROTS, знающий, как против этой команды играть.
Понятно, что 2DROTS супермедийные, понятно, что там есть Дмитрий Кузнецов, давно работающий с командой. Понятно, что 2DROTS в ежедневном режиме готовились к Кубку и здорово натренировались. Команда сыгранная, команда с очень быстрыми футболистами, очень подвижная. Но здесь тоже напротив соперник, который пока только один матч во Второй лиге сыграл, домашний в Южно-Сахалинске, обыграл «Строгино» — 1:0. Скупая была игра на моменты, насколько я мог судить по фрагментам встречи.
Думаю, что «Сахалин» под руководством Юрия Дроздова знает, что против 2DROTS раскрываться нельзя. Команда быстрая, как я уже отметил. Поэтому футбол будет скупой на моменты и очень закрытый.
Предполагаю, что игра будет «низовая», можно сыграть «тотал меньше 2.5». Я бы ещё рассмотрел вариант – «тотал 1-го тайма меньше 1 гола» за 2.06. Хороший коэффициент», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 16.94.
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