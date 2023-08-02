Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Загреб

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Загреб.

Ставка: победа «Астаны» или ничья за 1.80.

«Астана» в первом матче проиграла со счётом 0:4 и практически не оставила себе шансов на выход в следующий круг. Подопечные Бабаяна действовали слишком скованно и постоянно теряли концентрацию. После такого нокаута команда проиграла и в национальном первенстве «Кызылжару» со счётом 0:1. Затем выступили игроки и тренерский штаб с заявлением, что приложат все силы для победы в матче, где на кону престиж клуба.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» Загреб отлично провёл первый матч квалификации ЛЧ с «Астаной». Гости хорошо готовы физически и просто задавили соперника высокой линией прессинга. На ответную игру тренерский штаб хорватов наверняка пойдёт на ротацию состава, чтобы избежать риска получить предупреждения или удаления ключевых исполнителей.

«Астана» играет за престиж клуба. Вряд ли хозяева всерьёз рассчитывают обыграть столь сильного соперника со счётом 4:0, чтобы перевести встречу в овертайм. Но вот победить с минимальным преимуществом или сыграть вничью подопечные Бабаяна вполне способны. Рекомендуем изучить ставку победа «Астаны» или ничья за коэффициент 1.80.

Экспресс с коэффициентом 16.94.

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