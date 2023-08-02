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Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Загреб

Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Загреб
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Загреб.

Ставка: победа «Астаны» или ничья за 1.80.

«Астана» в первом матче проиграла со счётом 0:4 и практически не оставила себе шансов на выход в следующий круг. Подопечные Бабаяна действовали слишком скованно и постоянно теряли концентрацию. После такого нокаута команда проиграла и в национальном первенстве «Кызылжару» со счётом 0:1. Затем выступили игроки и тренерский штаб с заявлением, что приложат все силы для победы в матче, где на кону престиж клуба.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» Загреб отлично провёл первый матч квалификации ЛЧ с «Астаной». Гости хорошо готовы физически и просто задавили соперника высокой линией прессинга. На ответную игру тренерский штаб хорватов наверняка пойдёт на ротацию состава, чтобы избежать риска получить предупреждения или удаления ключевых исполнителей.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
02 августа 2023, среда. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Не начался
Динамо З
Загреб, Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Астана» играет за престиж клуба. Вряд ли хозяева всерьёз рассчитывают обыграть столь сильного соперника со счётом 4:0, чтобы перевести встречу в овертайм. Но вот победить с минимальным преимуществом или сыграть вничью подопечные Бабаяна вполне способны. Рекомендуем изучить ставку победа «Астаны» или ничья за коэффициент 1.80.

Экспресс с коэффициентом 16.94.

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Шансов у казахстанцев нет:
«Астана» — «Динамо» Загреб. Бабаян в безвыходном положении
«Астана» — «Динамо» Загреб. Бабаян в безвыходном положении
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