АЕК — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Николая Ходасевича на матч отбора Лиги конференций

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги конференций АЕК — «Торпедо-БелАЗ».

Ставка: победа АЕКа с форой (-1.5) за 1.95.

«Ответная игра второго раунда квалификации Лиги конференций. В первой встрече киприоты победили минимально – 3:2, позволив после перерыва белорусам два мяча отыграть. К 60-й минуте АЕК как будто успокоился добытым преимуществом и слегка подсел функционально, а у «Торпедо» пошло. Скажем, сошлось одно с другим. При этом моментов хватало у обеих команд, но реализация клуба из Ларнаки была на порядок лучше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Казалось бы, у жодинцев даже остались шансы на борьбу за выход в следующий раунд отбора при таком минимальном поражении. Правда, матч теперь пройдёт на Кипре при мощной жаре. Наверняка это сильно скажется на физических возможностях гостевого коллектива. А если добавить и преимущество АЕКа в классе, то можем предположить — «Торпедо» ждёт снова поражение. Не удивлюсь, если с разницей в пару мячей», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 16.94.

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