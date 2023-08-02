Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Генк» — «Серветт» с коэффициентом 4.20

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Генк» – «Серветт».

Ставка: ничья за 4.20.

«Генк» в ответной игре котируется гораздо выше соперника, но на этот счёт достаточно сомнений. Бельгийцы ещё не успели набрать форму, у них неразбериха с составом, не все лидеры в оптимальных кондициях. Да, «Генк» начал чемпионат с уверенной победы со счётом 4:0, но это можно списать на низкий уровень соперника, которому далеко до крепкого «Серветта».

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первом матче мы смогли убедиться в том, что слишком большой разницы в классе между этими командами нет, иначе «Генк» уже тогда бы не отпустил соперника. «Серветт» сейчас демонстрирует хорошую игру, да, он стабильно пропускал в каждом матче нового сезона, но всегда находил, чем на это ответить.

Выглядит так, что шансы бельгийцев несколько переоценены. Им будет непросто дожать швейцарцев в основное время. Рискнём предположить, что «Генк» хоть и будет владеть преимуществом, но не сможет его реализовать. В этой игре велика вероятность, что мы увидим дополнительное время, а основное закончится ничьей. Поставить на ничью можно за 4.20.

Экспресс с коэффициентом 16.94.

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