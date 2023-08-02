Прогноз на матч отборочного раунда Лиги чемпионов «Карабах» – «Ракув»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Карабах» – «Ракув».

Ставка: победа «Карабаха» за 2.07.

Дежавю от прошлогодних матчей с «Лехом» присутствует. Только вряд ли «Карабах» так же мощно проедется дома по «Ракуву». Пять голов в ворота чемпиона Польши – это уже перебор. Тем не менее, преимущество в этом матче у азербайджанской команды, причём явное.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Гурбана Гурбанова значительно опытнее в еврокубках, у неё преимущество домашнего поля, которое для «Карабаха» много значит. Первая встреча между ними показала, что даже в гостях у «Ракува» азербайджанцы владели инициативой и пытались навязывать свою игру — местами успешно.

«Карабах» должен начать давить с первых минут и, вполне вероятно, оборона «Ракува» дрогнет уже в первом тайме. Остальное будет делом техники. Опытные хозяева выиграют с комфортным для них счётом, который позволит пройти в следующий этап. Поставить на победу «Карабаха» можно за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 16.94.

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