Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Жальгирис» 2 августа

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Жальгирис».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.

Матч в Вильнюсе неделю назад стал для «Галатасарая» первой официальной игрой сезона. В тоже время чемпионат Литвы в самом разгаре и «Жальгирис», который находится в отличной форме, оказал достойное сопротивление чемпиону Турции на привычном искусственном газоне, который был некомфортен для футболистов гостей. На итоговом результате (2:2) сказалась недооценка «Жальгириса» со стороны представителей турецкого клуба, а также неоптимальный состав. В частности, не хватало главной звезды «Галатасарая» – Мауро Икарди. Только на этой неделе завершилась трансферная сага о переходе аргентинца из «ПСЖ» и поэтому помочь своему клубу в Лиге чемпионов тот сможет только начиная со следующего раунда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Жальгирис» выжал максимум из домашнего матча, но на переполненном стадионе в Стамбуле будет совсем другая игра. Рекомендуем присмотреться к ставке тотал больше 3.5 мяча.

Экспресс с коэффициентом 16.94.

Над трансфером Захаряна в «Страсбург» работает агент Холанда.

«Аякс» готовит новое предложение по трансферу Сперцяна.

«Краснодар» интересуется защитником «Браги» Торменой.