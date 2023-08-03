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«Богемианс» — «Будё-Глимт»: когда матч Лиги конференций, во сколько, сыграет ли Хайкин

3 августа состоится матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Богемианс» — «Будё-Глимт». Начало — в 20:05 мск.

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: коэффициент на победу «свёрл» составляет 1.80, а на «кенгуру» можно поставить за 4.15. Ставки на ничью принимают за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что матч «Богемианс» — «Будё-Глимт» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.30.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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